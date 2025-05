Manutenzione in A13 chiuso un tratto

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di oggi alle 5 di domani, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24. I lavori vengono effettuati di notte proprio per ridurre al minimo i disagi.