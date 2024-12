Marco e Sandro, quelle gesta da raccontare

Sarà un Natale triste per la Ferrara del basket. In un solo giorno (mercoledì 18) se ne sono andate due colonne della palla a spicchi di casa nostra: Marco ’Bimbo’ Monari, uno dei protagonisti dello spareggio salvezza della Mangiaebevi con Roseto, e Sandro Crovetti, indimenticato manager della Carife di A, che a Natale avrebbe compiuto 67 anni (due in meno di Marco). Il presidente Fip Petrucci, per lui oggi ha disposto un minuto di silenzio in tutti i campi di serie A, mentre al palasport, prima di Adamant-Pordenone, sfileranno le sue gloriose gesta che hanno fatto grande la città. Un tesoro, come quello ereditato da Marco, che dobbiamo tenerci ben stretto, andarne orgogliosi e raccontarlo alle future generazioni.