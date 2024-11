Max e Mauro a Cento, la leggenda in uno scatto

La serie Sky ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’ dedicata alla storia degli 883 è in onda su Now e ripercorre la storia della mitica band. Una storia che si è intrecciata più volte con quella di Cento. Ne è prova una tra le foto più famose di Max Pezzali e Mauro Repetto, scattata nel piazzale del Percorso Vita. Era il giugno del 1992, anno in cui esplose il mito degli 883 con ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, quando Pezzali e Repetto arrivarono a Cento con il Cantagiro esibendosi allo stadio Bulgarelli insieme ad altri big della canzone. Un ricordo postato ieri dal sindaco Edoardo Accorsi. Tornarono però anche nel 1995 per girare il video ‘Non sei Bob Dylan’, scegliendo la città del Guercino perché aveva a disposizione un grande studio fotografico all’interno di quella che era la realtà della Siaca. Un video di una canzone fino al quel momento inedita, in cui spuntano anche volti centesi tra le comparse. Un ricordo indelebile per chi ha vissuto quegli anni, con il videoclip inserito nella raccolta ‘La donna, il sogno e gli altri video’. Non c’è due senza tre e la comparsa successiva di Max Pezzali in zona fu nel 1998 per girare, a Pieve di Cento, alcune scene di ‘Jolly Blue’ diretto dal bolognese Stefano Salvati.

l. g.