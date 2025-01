Maxi furto da Mediaworld. Tre giovani denunciati

Pensavano di approfittare della confusione degli acquisti prenatalizi per mettere a segno il colpo senza essere scoperti. Così invece non è andata per tre giovani stranieri che, la mattina dell’11 dicembre, erano entrati di buon’ora da Mediaworld con l’intenzione di farsi un ‘regalo’ a costo zero. Con fare sicuro i tre si erano diretti verso alcune ceste al cui interno erano presenti delle confezioni, assicurate con dei cavi metallici, contenenti cellulari di ultima generazione. I malviventi, in pochi minuti avevano reciso i cavi metallici di sicurezza e si erano appropriati di ben dieci esemplari, per un valore di più di diecimila euro. Subito dopo, erano usciti e si erano dileguati facendo rapidamente perdere le proprie tracce.

Non appena il responsabile del punto vendita si è accorto dell’ammanco, non ha perso tempo e ha contattato il 112. In pochi minuti è quindi giunta al negozio una pattuglia della stazione di Porotto che ha avviato i primi accertamenti acquisendo le immagini di videosorveglianza del punto vendita. Gli sviluppi non si sono fatti attendere: dalla visione delle immagini, i militari hanno presto identificato i tre autori del furto. Si tratta di tre giovani, tutti di origine straniera. Al termine degli accertamenti, per tutti e tre è scattata una denuncia per furto aggravato in concorso. Continuano le indagini per capire cosa ci fosse dietro a quel furto, cioè se il trio avesse rubato per se stesso oppure per rivendere alcuni dei cellulari sottratti al negozio.

re. fe.