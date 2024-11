"Mia nonna scippata in piazza a Cento. Chi ha visto si faccia avanti"

E’ un appello, perché chi ha visto parli. "Mia nonna – il messaggio rimbalzato sui Social in queste ore – è stata aggredita in piazza Guercino quando stava rientrando a casa. Erano le 21. L’hanno sbattuta per terra (86 anni) e strappato la borsa. Io mi chiedo come sia possibile che a Cento in piazza a quell’ora nessuno abbia visto niente. Per fortuna la nonna sta bene. Se qualcuno avesse visto qualcosa o avesse qualche informazione utile mi contatti". Il sindaco Edoardo Accorsi si è mosso non appena la notizia ha cominciato a circolare. "Mi sono rapportato con i carabinieri che stanno portando avanti le indagini e confido che riescano in tempi brevi ad individuare il colpevole. Si tratta di un episodio grave, che condanno con decisione". La famiglia ha presentato denuncia nella caserma dell’Arma per lo scippo. "Si tratta di un episodio isolato" riprende il primo cittadino. "Che tristezza, chissà cosa aveva la nonna nella borsa da rubare", uno dei commenti sul web. E ancora: "Mi dispiace, non ho parole".