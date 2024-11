Minacciato in auto per soldi. Notte choc per un anziano

BONDENO

Le minacce con un oggetto contundente, tanto da lasciare segni di ferite sul polso e sul collo, la fuga del balordo grazie all’intervento di un motociclista attento di passaggio e la paura che resta. E’ stata una serata da incubo quella vissuta da un uomo di 85 anni nel pieno centro di Bondeno nella notte tra lunedì e martedì. Era da poco passata la mezzanotte. L’anziano si era trattenuto a parlare con un amico in uno dei bar di viale Repubblica. Due chiacchere e poi i saluti con l’obiettivo di vedersi il giorno dopo. L’amico se n’è andato in bicicletta, l’anziano invece, che doveva raggiungere il Quartiere del Sole, è salito sulla sua auto. Da qui l’inizio di un incubo. Mentre l’anziano stava inserendo la chiave per dare il via all’accensione, un uomo, straniero, è salito in auto dallo sportello posteriore. Si è catapultato in auto e ha incominciato a minacciare l’anziano. Pare volesse soldi, tanto da arrivare alla violenza. Tuonavano nell’abitacolo gli ordini gridati dal malvivente dal sedile posteriore mentre il buio, dallo specchietto, gli confondeva il viso. E le mani dell’anziano sul volante tremavano, mentre l’auto è stata costretta a partire. La paura, il terrore, l’angoscia ma anche la lucidità di un uomo che a ben 85 anni ha saputo avere lucidità e coraggio. L’accento straniero per incutere ordini ordinando di muovere verso Scortichino. Nella mano forse una rocchetta o di certo un oggetto contundente, che è stata usata contro l’anziano al volante, tanto da lasciare segni evidenti sul collo e al polso, medicati all’indomani al pronto soccorso. Mentre era all’incirca a Ponte Rana infatti, l’anziano, vedendo un motocilista arrivare, ha iniziato a lampeggiare, a lanciare segnali di richiesta di aiuto, ad ‘inchiodare’ la macchina in mezzo alla strada. Tutto questo mentre lo straniero dal sedile posteriore aveva incrementato le minacce e la violenza, facendo pressione sul collo e sul polso dell’anziano. Il motociclista, senza sapere né il perché né il percome di quello che stava succedendo, non si è tirato indietro dal prestare aiuto. La sua presenza è bastata. A quel punto, lo straniero si è spaventato, è sceso dall’auto e si è dato alla fuga dissolvendosi nel buio della notte. Ieri mattina l’anziano, che è stato medicato al pronto soccorso, ha presentato denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Le indagini sono in corso. Una modalità simile a quella accaduta ad una donna poco più di una settimana fa, che per salvarsi dalla violenza si è lanciata dalla sua auto in corsa.

Claudia Fortini