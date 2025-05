Morta nello schianto in via del Mare, un’inchiesta per chiarire la dinamica

Muove i primi passi l’inchiesta della procura finalizzata a fare chiarezza sull’incidente nel quale, giovedì sera, ha perso la vita la 59enne Monica Quattrini. Ricevuti i primi atti, il pubblico ministero di turno Silvia Clinca sta procedendo con le operazioni necessarie a ricostruire la dinamica e valutare le cause esatte del decesso dell’automobilista. Il fascicolo, come da prassi, è per omicidio stradale. È probabile che nelle prossime ore nel registro degli indagati venga iscritto – come atto dovuto, a garanzia della massima tutela difensiva – il nome del 19enne che era al volante dell’altra vettura coinvolta. I primi accertamenti tecnici saranno quelli medico-legali sul corpo della 59enne e poi la consulenza cinematica, che dovrà cristallizzare quanto accaduto l’altra sera lungo via del Mare e, soprattutto, le cause all’origine dell’ennesimo incidente mortale che si registra sulle strade della nostra provincia.

La tragedia. Lo schianto si è verificato poco prima delle 18. Siamo in via del Mare, all’altezza dell’incrocio con via del Lavoro. Secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri, la donna si sarebbe immessa da via del Lavoro in via del Mare. Proprio in quegli istanti, sulla stessa strada arrivava il 19enne a bordo della sua auto. L’impatto è stato violentissimo e inevitabile. L’allarme ai soccorritori è stato immediato. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivati i sanitari del 118 con l’elisoccorso e i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro. Ai pompieri il compito di estrarre dall’abitacolo il corpo della 59enne. Il personale dell’emergenza medica ha tentato il tutto per tutto per salvarla, ma alla fine ha dovuto arrendersi e constatare il decesso.

Conclusi i soccorsi e messa in sicurezza la strada, sul posto sono rimasti i carabinieri, incaricati di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente, ultimando i rilievi e sentendo eventuali testimonianze. Come disposto dalla procura, i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, in attesa dello svolgimento degli accertamenti tecnici. La notizia della morte di Quattrini si è sparsa rapidamente in paese, dove abitava, suscitando cordoglio e sconcerto nei tanti che la conoscevano. Cordoglio anche da parte del sindaco Mirko Perelli, che ha espresso la vicinanza dell’amministrazione di Tresignana alla famiglia dell’ennesima vittima della strada.

re. fe.