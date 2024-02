Multe per due milioni in un anno. I velox sulla Romea non fanno sconti

Quasi un milione di euro incassati, a fronte di una somma di verbali contestati per un importo di 2.401.544 euro, durante lo scorso anno, dalla Polizia Locale dell’Unione delle Terre del Delta che svolge la propria attività per i comuni di Codigoro, Mesola e Goro. E’ la somma che hanno accertato i due velox posizionati sulla statale Romea, uno in comune di Codigoro al chilometro 44+550 poco prima dell’abbazia di Pomposa in direzione Ravenna e l’altro a Mesola al chilometro 53+947 poco prima dell’abitato mesolano. Un importo che sarà distribuito fra i tre comuni, sulla base di alcuni parametri e sul quale il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi afferma: "la metà di quanto ogni comune ha introitato verrà destinata al miglioramento delle strade, nel rispetto del codice stradale ed il limite dei 70 km c’è sempre stato e non è stato abbassato a seguito dell’installazione dei velox. Ricordo come tutto sia finalizzato alla sicurezza dei cittadini". Fra i due velox molto più "cattivo" quello di Codigoro perché ha accertato ben 19.017 verbali rispetto a quello di Mesola che ne ha contestati 5.390. Complessivamente sui 25.627 verbali accertati quelli per il superamento della velocità fine a 10 km sono 17.314, per il superamento da 0 a 40 km sono 6.015 ed in questo caso è prevista la decurtazione di tre punti sulla patente. Oltre il superamento del limite fra i 40 ed 60 km sono stati 85 ed ed è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi, infine coloro che hanno superato il limite di oltre 60 km sono stati 6 e per questa violazione c’è anche la sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Fra gli altri accertamenti quello a carico di un automobilista che sfiorava i 200 all’ora e sulla differenza fra l’accertato e l’incassato il primo cittadino codigorese spiega "una forbice ampia dovuta principalmente al fatto che la statale Romea è percorsa anche da molti stranieri. Per questi la riscossione è difficoltosa, anche perché vi sono nazioni che non collaborano a fornire i dati. A nome anche dei miei colleghi sindaci devo elogiare la nostra Polizia Locale, guidata dal comandante Enrico Formigoni per l’impegno che profonde nel far tutelare il rispetto delle regole e voglio ricordare a tutti che la vita è una sola - conclude – ed a volte col superamento del limite di velocità si rischia di perderla".

cla. casta.