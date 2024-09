Musicfilm Festival, un workshop per conoscere cinema e musical

Due giornate di workshop per entrare nel mondo del cinema e del musical sono calendarizzate per il 23 e il 24 novembre. Si avvicina infatti l’ottava edizione del Musicfilm Festival, il festival delle colonne sonore che si terrà in città dal 23 al 30 novembre, organizzato dall’omonima associazione presieduta da Edoardo Boselli. La prima data da segnarsi è però il 30 settembre, quando verranno aperte le iscrizioni al workshop di musical per il cinema, perfette per tutti coloro che sognano di entrare nel grande mondo del cinema e del musical. Le lezioni si svolgeranno con due insegnati di assoluto valore e fama nazionale quali sono Fabrizio Mainini (per la danza) e Luca Giacomelli Ferrarini (per il canto). La lezione di musical per il cinema vuole essere un laboratorio di alta qualità, il cui scopo è quello di formare artisti, o semplici appassionati di cinema, colonne sonore e arti del musical, attraverso un approccio diretto e pratico. Durante le 14 ore del workshop si affronteranno materie come il canto, l’interpretazione e la danza. Questa costituisce una preziosa possibilità, per ragazzi e non solo, di incontrarsi e confrontarsi "sperimentando", senza limitazioni di genere.

Gli argomenti e le materie trattate saranno molteplici: presenza scenica, movimento scenico, conoscenza della danza e dello stile del musical, interpretazione, respirazione, studio del testo, emissione vocale. Fabrizio Mainini è uno dei più apprezzati coreografi televisivi italiani, firmatario di coreografie per programmi del calibro di ’Tale e quale Show’ o ’I migliori anni’ di Rai Uno, oltre che per il Festival di Sanremo. Anche Luca Giacomelli Ferrarini vanta un curriculum di tutto rispetto, avendo lavorato con grandi produzioni di musical a livello nazionale, tra cui ricordiamo Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo, West Side Story, Cats, Chicago e molti altri. Due nomi di assoluto livello, che rappresentano certamente una grande opportunità per un giovane che voglia entrare nel mondo dello spettacolo. Le performance dei partecipanti saranno successivamente portate in scena dal vivo in occasione della cerimonia di chiusura del Musicfilm Festival, che si terrà al Teatro Nuovo sabato 30.