Nasce una nuova squadra di calcio: ’Arzenta Football Club’

Si è presentata alla comunità argentana una nuova squadra di calcio: l’Arzenta Football Club (vedi foto con la dirigenza) nella Sala Piccolo Teatro del Centro culturale Mercato, in piazza Marconi. Giovane e dinamica la dirigenza. Il progetto è guidato da Brenno Trentini, il presidente, 25 anni, e Nicola Bonoli, direttore generale, 26, con il supporto di Aleotti Lab. I colori sociali sono ovviamente granata, come quelli dell’Argentana, retrocessa dall’Eccellenza alla Seconda categoria. L’obiettivo è partire dalla Terza categoria, ma soprattutto fare aggregazione, e i progetti che hanno raccontato sono tanti, ricchi e sfidanti. Al banco dei relatori anche il sindaco Andrea Baldini: "Da Santa Maria Codifiume all’angolo opposto del nostro Comune la storia e la tradizione calcistica è forte, grazie a tanti che si dedicano allo sport con impegno e dedizione. Vedere dei ragazzi giovani che si mettono in gioco per fare squadra, è entusiasmante".