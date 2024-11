No alla violenza contro le donne, ecco la rassegna

Prima seduta per la Commissione consiliare Pari Opportunità di Copparo, giovedì scorso. I componenti hanno nominato, all’unanimità, presidente Gabriella Collu (Fratelli d’Italia) e vicepresidente Massimo Bonamici (Partito Democratico). Commissari sono Paola Peruffo e Salvatore Esposito (FdI), Monia Rubi (Uniti per Copparo), Chiara Benvenuti e Angela Cenacchi (Pd). Nel corso della riunione il programma degli eventi organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stato illustrato dall’assessore Francesca Buraschi (nella foto), che in mattinata, a Castello Estense, ha partecipato alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa triennale per promuovere l’occupazione femminile e prevenire ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro e all’insediamento del Tavolo permanente "Donne, Lavoro, Economia".

Il ricco calendario è stato redatto in collaborazione con diverse associazioni e realtà copparesi, come Biblioteca Anne Frank, Istituto Comprensivo Copparo, Ausl Ferrara, Segui il Filo Giallo, Proloco Copparo, Noi imprenditrici Copparo, Coordinamento Donne Lega SPI CGIL di Copparo, Auser, Centro Donna Giustizia, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara, Federica Raminelli, Coro delle mondine di Porporana, Compagnia teatrale Quei dl’Aguscel. Una sinergia nell’ottica della rete d’azione su cui punta anche il Gruppo d’Intesa costituito in Prefettura, di cui fa parte Copparo e che ha dato vita al "Protocollo d’intesa per la promozione di strategie finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e dei minori".

Le iniziative, che prenderanno il via il 23 novembre per concludersi il 12 dicembre, saranno a breve rese note e avranno come finalità anche raccolta di fondi a favore dello Sportello Antiviolenza "Nontiscordardime", attivo alla Casa della Salute Terre e Fiumi (tel. 335 6845738) e rivolto a tutte le donne che si trovano a vivere una situazione di disagio o di difficoltà, a causa di qualunque forma di violenza. Insomma, un’iniziativa più che meritoria.

Valerio Franzoni