"Non si può vivere senza un ’mezzo’"

Prende la parola Silvano Zamboni. "Non si può vivere senza avere una macchina, ma non si può vivere nemmeno con gli alti costi per mantenerla". Questo è il suo pensiero. "Per me la macchina è fondamentale, infatti la utilizzo spesso per diversi motivi. È pur vero che ormai i costi per mantenerla sono davvero alti: l’assicurazione aumenta tutti gli anni anche se eviti di fare incidenti, così come aumenta il bollo. Fortunatamente il prezzo della benzina si sta abbassando piano piano, ma rimane comunque un peso da dover trasportare. Almeno per i piccoli spostamenti cerco di utilizzare la bici: abitando in centro rimane la soluzione migliore".