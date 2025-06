"Code infinite. Il nostro calvario"

Altra voce seccata sul tema viabilità è quella di Mario Calmistro: "Assistiamo ogni fine settimana ad un blocco continuo del traffico sulla superstrada che porta al mare, non accettabile a distanza di molti anni. Poi è sempre peggio, non ha senso e soprattutto credo che penalizzi anche, in ottica di promozione, tutto il territorio dei lidi ferraresi. Tanti, sapendo ormai la situazione, partono ad orari insoliti e tornano a tarda notte per evitare i disagi continui". Mario Calmistro sottolinea come: "Quando si arriva all’uscita per Porto Garibaldi si crea una sorta di imbuto generando lunghe code e attese infinte per arrivare a Estensi e Spina. Un’altra cosa da dire sui lidi ferraresi, che hanno costi più elevati rispetto ai bagni in Romagna, anche qui si dovrebbe fare delle riflessioni".