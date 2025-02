Nuova condotta realizzata da Cadf da 550mila euro

Lo scorso dicembre si sono concluse le operazioni di posa della variante di tracciato della rete idrica denominata "Serravalle-Lidi" nel tratto in località Passo Pomposa. L’opera prevista nel piano investimenti di Cadf per l’ammodernamento ed efficientamento della rete idrica 2024-2027, consiste nella sostituzione di un tratto di rete che distribuisce l’acqua potabile, attualmente staffata al ponte Anas della Strada statale Romea sul Po di Volano.

La nuova condotta è stata posata mediante tecnologia di scavo a basso impatto ambientale (Trivellazione orizzontale controllata), posta in sub-alveo del Po di Volano per una lunghezza di circa 200 ml. Nel corso di quest’anno sono previsti i lavori di ricollegamento della nuova tubazione con quella esistente. Durante i lavori è stato posato anche un cavidotto, predisposto per la fibra ottica.

L’investimento complessivo del lavoro è di circa 550.000 euro. L’intervento, nello specifico, ha permesso di sostituire un tratto di condotta idrica obsoleta e di svincolarsi dall’aggancio al ponte. Questo consentirà di garantire il servizio anche nel caso di futuri lavori di manutenzione straordinaria sul ponte, senza dover interrompere il servizio. La condotta infatti è strategica per la distribuzione dell’acqua potabile in tutti i lidi comacchiesi e delle località lungo la costa.

Inoltre la tecnologia utilizzata (la trivellazione orizzontale controllata) ha consentito una posa della nuova tubazione in modo più rapido, sicuro, veloce e conveniente.