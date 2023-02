Offese e scritte ’No Vax’ alla Cgil "Un atto grave e intimidatorio"

La sede della Cgil di Massa Fiscaglia in via Castello è stata oggetto di atti vandalici da parte di ignoti che si firmano con il simbolo ’No Vax’.

A denunciare l’episodio è la segreteria confederale della Cgil di Ferrara, che aggiunge: "Un attacco, fatto probabilmente nottetempo in anonimato, che come i precedenti fatti in provincia ai danni di scuole e presidi sanitari, si connota quale vile e vergognoso.

Paragonare il sindacato al nazismo significa non conoscere la storia del sindacato, le cui sedi da sempre e convintamente sono i luoghi di esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, delle cittadine e dei cittadini, sono presidi di democrazia e di confronto anche delle diverse opinioni.

Imbrattare la sede di Massa Fiscaglia con scritte deliranti è un gesto che vorrebbe essere intimidatorio, tentando di appropriarsi di concetti quali libertà e diritti, che stanno agli antipodi dei soggetti che si rendono protagonisti di questi gravi e episodi, ma che invece ci rafforza sulle nostre idee e nei nostri valori comuni.

Ci risulta tra l’altro incomprensibile, che scritte a marchio No Vax appaiono ora, quando da diversi mesi, sono venute meno le restrizioni dovute alla pandemia nei luoghi di lavoro e nella socialità e per questo ci sembrano ancora più preoccupanti perché di chiaro stampo puramente ideologico e squadrista.

Confidiamo che presto, come già accaduto in diversi altri territori, i responsabili vengano individuati immediatamente e affidati alla giustizia.

Come Camera del Lavoro abbiamo già provveduto ad informare le forze dell’ordine e sporgeremo formale denuncia, non ci faremo intimidire da queste scritte ingiuriose e non ci fermeremo nel nostro agire quotidiano a contrasto della crisi e delle difficoltà che stanno colpendo i lavoratori e i pensionati del nostro territorio. Nel contempo – conclude il comunicato sindacale – ringraziamo per la solidarietà espressa dalla comunità e dalle istituzioni a partire dal sindaco del Comune di Fiscaglia Fabio Tosi, già presente ieri mattina unitamente alle forze dell’ordine presso la nostra sede". Condanna è arrivata anche dal segretario provinciale Psi Davide Stabellini: "Il vile gesto di questa notte ci indigna profondamente. Attaccare così violentemente una sede democratica è il modo più becero di manifestare un proprio dissenso".

re. fe.