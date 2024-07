Paradiso incanta la folla. Tributo a Lucio Dalla: "Grazie. Siete bellissimi"

La tanto attesa performance di Tommaso Paradiso si è rivelata un sucesso al ’Ferrara Summer Festival’. Il cantautore romanoha regalato un’esperienza musicale straordinaria, esibendosi con alcuni dei suoi singoli più amati, tra cui “Non avere paura”. La piazza era gremita, con famiglie, bambini e ragazzi. Durante il concerto, non è mancato un omaggio a Lucio Dalla con “L’ultima luna”. Paradiso ha espresso il suo entusiasmo dal palco: "Siete bellissimi. Grazie amiche e amici". Ad impreziosire la serata una proposta di matrimonio, sulle note di ’Tutte le Notti’, tra Nicolò Toscano e Giulia Picconi, entrambi di Padova. Ovazioni chiudono l’esibizione e confermano il successo del ’Ferrara Summer Festival’. Prossimo appuntamento con Coez, Frah Quintale e special guest Il Tre - Sarah, martedì 2 luglio in piazza Trento e Trieste, per ‘Summer Ferrara Vibez’.