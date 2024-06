"Patto per la Casa, il nostro Comune è fra i primi ad aver aderito per aiutare le famiglie"

Il Comune di Vigarano Mainarda è fra i primi sette comuni della Regione Emilia-Romagna ad aver aderito al ‘Patto per la casa’. "Questo progetto ha subito un iter molto lungo e complesso di un anno e mezzo di incontri per definire ogni punto del programma – sottolinea l’assessore ai servizi sociali Francesca Lambertini -. Per chi cerca casa in affitto sarà così più facile trovare disponibilità di alloggi e per chi ha abitazioni vuote da affittare potrà farlo con maggiori garanzie. Infatti i proprietari di abitazioni che si trovano nei comuni aderenti avranno maggiori garanzie e tutele". E’ un progetto della Regione Emilia-Romagna che ha infatti l’obbiettivo di far mettere sul mercato degli affitti quelle abitazioni che per vari motivi sono rimaste fino ad oggi vuote. "Saranno assistiti per la stesura del contratto – spiega la Lambertini – e saranno tutelati da un fondo di garanzia in caso di morosità, potranno inoltre avere assistenza giudiziale. In alcuni casi specifici potranno anche ricevere dei contributi per interventi di manutenzione". Ci sono importanti vantaggi anche per gli inquilini che pagheranno un canone di affitto ridotto. Non dovranno infatti versare il deposito cauzionale e, in alcuni casi, potranno ricevere un contributo per l’affitto. Con l’ultimo passaggio nel Consiglio Comunale di fine marzo l’iter è stato concluso. "Abbiamo seguito con molto interesse e determinazione questo progetto – sottolinea l’assessore – per andare incontro alle necessità della nostra comunità".

cl.f.