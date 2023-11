’Pensieri scontenti’, aforismi sulla vita di Davide Campi

E’ disponibile in libreria e sulle piattaforme online, già dal 20 ottobre scorso, la raccolta di scritti e poesie, edito da Aletti Editore, "Pensieri scontenti" prima opera del bondenese Davide Campi, classe 1969. Pensieri scontenti è una raccolta di aforismi, riflessioni e provocazioni che esplorano il tema della scontentezza umana. "La scontentezza nasce con noi – scrive l’autore con una grande passione per la filosofia e la poesia – Per questo bisogna farne una virtù, cavalcandola come fosse una tigre, dominandola giorno dopo giorno, in modo, che non sia lei a dominare, ma noi". Con uno stile ironico, brillante e a tratti sarcastico, Campi ci invita a guardare la realtà con occhi diversi, a non accontentarci delle apparenze, a non seguire la massa, a non rinunciare ai nostri sogni. Il libro è un invito a vivere con coraggio.

l.c.