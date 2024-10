Pomeriggio al Ridotto con la Sax Orchestra

Il Frescobaldi presenta la Sax Orchestra al Ridotto del Teatro. L’ ensemble di soli sassofoni, nato all’interno della classe del professor Marco Gerboni, eseguirà un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo. È oggi alle 17.30 l’appuntamento con l’ormai consueto concerto dell’ensemble di sassofoni del Conservatorio, meglio nota come la Sax orchestra. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’occasione del concerto di quest’anno è salutare e ringraziare il professor Gerboni, che dopo 32 anni di servizio presso il Frescobaldi si trasferisce al Conservatorio Rossini di Pesaro, avvicinandosi alla sua città di provenienza. La direttrice del Conservatorio di Ferrara, la professoressa Annamaria Maggese, commenta: "È con commozione e gratitudine per le qualità umane e professionali profuse nell’insegnamento in tutti questi anni, che con sincero dispiacere saluto l’amico e collega Marco Gerboni, augurando a tutti noi di poter proseguire la collaborazione allargandola ai reciproci Conservatori". La Sax orchestra è formata dall’intera gamma di sassofoni, dal sopranino al basso, ed eseguirà musiche di George Gershwin, Astor Piazzolla, Ennio Morricone e Philippe Geiss. Gli studenti che si esibiranno in concerto, diretti dal maestro Marco Gerboni, sono Carmelo Bettini sax sopranino e soprano, Andrea Biasotto, Enrico Leonarduzzi sax soprano, Davide Redana, Martino Luxich, Wang Haoran sax contralto, Raffaele Saviello, Christian Forte sax tenore, Leonardo Pinna, Emanuele Scalise sax baritono ed Eduardo Figura sax basso.

Gerboni, diplomato a soli 16 anni in Sassofono e a 19 anni in Clarinetto, ha collaborato con le più importanti Orchestre sinfoniche e liriche, tra le quali ricordiamo il Teatro alla Scala di Milano, Filarmonica del Teatro alla Scala, Opera di Roma, Teatro la Fenice di Venezia, Accademia di Santa Cecilia, Maggio Musicale Fiorentino, RAI di Torino, Accademia di Santa Cecilia, Teatro San Carlo di Napoli, Qatar Philarmonic Orchestra, Radiotelevisione Svizzera. Ha inoltre effettuato registrazioni discografiche per Emi, Delos, Warner Bros, Decca, Stradivarius. Si è esibito in concerti in gran parte d’ Europa, Stati Uniti, Medio Oriente, Giappone e Cina. Ha tenuto masterclass e corsi di perfezionamento a Portogruaro, Spilimbergo, Fermo, Asolo, presso la Hochschule di Francoforte, i Conservatori superiori di Granada, Valencia, Jaèn, Cordoba, Madrid, Birmingham, l’Università di Iasi (Romania) e di Denver (Colorado).