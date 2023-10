Ponte tra Sabbioncello e Denore, "Non è stato perso un minuto"?

Caro Carlino,

“posso assicurare che non è stato perso un minuto”. È una frase pronunciata da Pagnoni Sindaco di Copparo all’inaugurazione del ponte tra Sabbioncello San Vittore e Denore. Facciamo un po’ di chiarezza: il ponte è rimasto chiuso 16 mesi (14 Giugno 2022). C’è stata una ”accelelerazione” nei lavori semplicemente perché i cittadini di Sabbbioncello, Denore, Villanova hanno rotestato. Negli spogliatoi adiacenti l’asilo locale si è svolta un’assemblea pubblica presieduta dall’avvocato Bova, politico ferrarese del partito di Calenda. Sul ponte si sono incontrati i rappresentanti delle opposizioni dei due Comuni coinvolti. Mettiamoci anche che a Copparo e a Ferrara ci saranno le elezioni amministrative il prossimo anno. Tutto questo per dire che è positivo parlare di anticipo di fine lavori ma ”assicurare che non si è perso un minuto” mi sembra un tantino esagerato.

Andrea Finotti