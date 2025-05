L’intelligenza artificiale prenderà il sopravvento

sui nostri lavori futuri?

Pensi che l’AI (intelligenza artificiale) prenderà il sopravvento sul nostro lavoro? Siamo qui per dirti cosa ne pensiamo e abbiamo chiesto ad alcune AI, come ChatGPT e Copilot, la loro opinione sulla questione. Iniziamo.

Per cominciare, se non sai cosa significa AI, significa Intelligenza Artificiale. È un’intelligenza artificiale, creata dall’uomo e utilizzata per il lavoro. Prima o poi, queste intelligenze supereranno l’intelligenza umana e saranno utilizzate per lavori che un tempo erano svolti dagli esseri umani. Verranno creati anche altri ruoli, come manager di intelligenza artificiale, responsabili software e ingegneri hardware.

Alcuni lavori che riteniamo possano scomparire in futuro, popolari o meno, potrebbero essere ad esempio astronauti, vigili del fuoco e giardinieri.

Ecco alcune interviste condotte con ChatGPT, Copilot (Bing) e Deepseek. Alla domanda “Come sostituirà l’intelligenza artificiale i nostri lavori futuri?”, ecco cosa hanno risposto:

In primo luogo, ChatGPT ha parlato di: Automazione delle attività ripetitive, Processo decisionale migliorato, Nuovi ruoli e settori, Lavoro collaborativo, Aggiornamento delle competenze e apprendimento continuo e Inclusività sul posto di lavoro.

In secondo luogo, Deepseek ha parlato di: Matching personalizzato per le offerte di lavoro, Screening automatizzato dei curriculum, Sviluppo e aggiornamento delle competenze, AI nei colloqui, Creazione e sostituzione di posti di lavoro, Pregiudizi ed equità, Il ruolo del tocco umano e tendenze future.

Infine, Copilot ha parlato di: Sostituzione e sostituzione di posti di lavoro, Cambiamenti nell’ambiente di lavoro, Considerazioni etiche e sociali e Impatti specifici per settore.

Inoltre, ecco alcuni dati interessanti sull’AI: il 77% dei dispositivi in uso è dotato di una qualche forma di AI. Si prevede che l’AI contribuirà all’economia globale con 15,7 trilioni di dollari entro il 2030.

Ora, pensa al TUO futuro lavoro! Sarai un pompiere, un agente di polizia, un direttore di ristorante, un pediatra o persino un astronauta? O forse qualcos’altro? Pensi che l’AI ti ruberà il lavoro? Sarà un problema per tutti noi? O, al contrario, migliorerà la nostra carriera lavorativa?

Di sicuro, l’AI cambierà il futuro del lavoro, ma possiamo essere certi che risolverà il problema dell’economia mondiale e uscirà dal sistema solare prima degli umani.

Finley Mann, Mika Pfaff,

Mark Gugliuzza, Emma Jiang

e Filippo Bardella