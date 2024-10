Lina Carani cammina con l’ausilio di un bastone, mostra i ‘segni’ degli allagamenti nelle cantine al piano della propria abitazione di via Santa Margherita: "L’acqua è entrata dapertutto: si vede ancora il livello dove è arrivato l’allagamento. Ho avuto come altri danni a oggetti alcuni recuperati, altri ho dovuto gettarli. Ogni volta che piove intensamente si crea questo disagio oltre il danno. Non ne possiamo più in quanto va avanti da diversi anni". Lina Carani non riesce a contenere la propria amarezza: "La strada è allagata e sembra un fiume in piena che scorre davanti le case, il fosso laterale è troppo piccolo e poi non ha un punto di scarico. Si trovi prima possibile una soluzione concreta a questo problema".