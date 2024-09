Pro Loco e Comune, segnali di disgelo: "Aperto un dialogo"

E’ un bilancio amaro quello fatto da Pro Loco riguardo la Fiera e gli eventi conclusi dal Comune, ma con una mano tesa nei confronti dell’amministrazione comunale in ottica futura.

"Si possono ora tirare le prime somme di un Settembre decisamente diverso dagli anni passati – dice Daniele Rubino – come già era accaduto nel 2023, in cui la Pro Loco è stata esclusa dal Comune dalla gestione della tradizionale manifestazione da lei inventata nel 1972". Evento poi diventato uno dei più attesi momenti di aggregazione del territorio. "Esclusi dalla fiera e degli spettacoli di piazza, abbiamo comunque realizzato un nostro calendario eventi – prosegue – che hanno avuto come clou la tre giorni svolta al Red Special a fine agosto, con un grande successo di pubblico e di critica, coinvolgendo artisti e associazioni del territorio. La Festa del Volontariato svolta in centro nello scorso week-end, organizzata da Cento Insieme con la nostra collaborazione, con due giorni di eventi molto partecipati che hanno coinvolto il volontariato centese, è stato poi l’evento che ha sancito la conclusione degli spettacoli all’aperto in centro, anche se il programma prosegue con altri appuntamenti in altre location". E guarda la Fiera appena conclusa. "Affidata dal Comune ad una società di Milano – dice – secondo Pro Loco ha decisamente deluso le attese e le abitudini della città, come dimostrano i commenti negativi ed anche il calendario spettacoli in piazza della Rocca non è stato all’altezza degli anni passati. Nell’ottica di continuare ad operare a favore del territorio, la Pro Loco di Cento ha quindi chiesto un incontro al Comune proponendo di riallacciare la collaborazione interrotta da due anni". Una svolta? "Dall’incontro con il vicesindaco si sono aperti importanti spiragli per un dialogo costruttivo – svela – al fine di giungere alla sottoscrizione di una nuova convenzione che possa consentire a Comune e Proloco di rilanciare insieme e consolidare importanti eventi che rappresentano la tradizione della città, per costruire insieme nuove manifestazioni e per gestire congiuntamente l’ufficio turistico e di informazione per la città, che Pro Loco da oltre un anno ha attivato in Piazza Guercino. Siamo fiduciosi in un futuro che possa portare al rilancio del centro storico ed auspichiamo che anche le altre associazioni di volontariato, i commercianti e le istituzioni possano contribuire per creare insieme le migliori condizioni e collaborazioni che abbiano come unico fine la centesità. E’ da qui che bisogna ripartire".

Dal canto suo, il vicesindaco Vito Salatiello conferma che il Comune "è aperto e disponibile a ogni forma di dialogo con qualsiasi associazione di volontariato".