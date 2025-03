Progetto ’A piccoli passi’ col Centro Le Contrade

Prende il via a Portomaggiore il progetto "A piccoli passi… per camminare insieme", pensato per rispondere ai bisogni della comunità locale attraverso un ricco caleidoscopio di attività ed eventi, che coinvolgeranno cittadini, associazioni ed enti locali fino a giugno 2026. Il progetto è promosso dal Centro Le Contrade APS, affiliato Ancescao, in collaborazione con Acti, Portamico e Pangea, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal Comune e da alcuni sponsor. L’obiettivo è rafforzare il senso di comunità e contrastare l’emarginazione sociale attraverso attività coinvolgenti e accessibili a tutti. Il progetto si fonda su un’analisi del territorio, come spiega Catia Fabbri, presidente del Centro Ancescao Le Contrade: "Abbiamo dialogato con Ausl, servizi sociali, scuole, amministrazione comunale per comprendere i bisogni e le criticità della comunità. Con il 20% dei residenti stranieri, abbiamo inoltre coinvolto un mediatore culturale per un’integrazione efficace. Le iniziative in cantiere spaziano tra vari ambiti: inclusione, contrasto alle solitudini involontarie, supporto al disagio giovanile e prevenzione sanitaria.