Pronto soccorso di Ferrara, attese di 12 ore: “Il calvario dei nostri genitori”. Il Sant’Anna: “Massimo impegno”

Attese di ore al pronto soccorso di Cona

Ferrara, 13 gennaio 2023 – “Undici, addirittura dodici ore di attesa al pronto soccorso di Cona prima di essere ricoverati". Persone anziane, accompagnate da figli che segnalano e contestano tempi infiniti e che, guardandosi intorno, hanno visto purtroppo, anche "persone sole che non avevano neppure chi portasse loro l’acqua per dissetarsi". È successo mercoledì. Le storie si diffondono, tra racconti che toccano il cuore. Sono le storie di pazienti in un pronto soccorso troppo affollato. "Non è possibile che un sistema funzioni così – segnalano due figli che accompagnavano gli anziani genitori al pronto soccorso di Cona e che prima di questa vicenda neppure si conoscevano – quando le linee del ministero della Salute dicono cose ben diverse e prevedendo altri tempi". Se medici e infermieri fanno quello che possono c’è una realtà evidente che fotografa "una situazione alla quale non ci si può abituare – sottolineano –. Occorre stare sempre dalla parte di chi soffre". Da qui le storie. Quelle vere. "Ho portato mio padre al pronto soccorso, con mio fratello nel primo pomeriggio – racconta Sabrina Cavallini –. Lo hanno portato in reparto alle 2 di notte, dopo 12 ore di pronto soccorso. Il suo codice, dopo 9 ore di...