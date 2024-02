Pubblico in delirio per Thema e Strano: "Che bello, uniamo più generazioni" I Gemelli DiVersi sono stati grandi ospiti al Carnevale d'Europa e sono felici di essere tornati. Si esibiscono su un palco immerso nel carnevale e amano il pubblico intergenerazionale. La canzone "Mary" è ancora importante per parlare degli abusi contro le donne. Vogliono dare un piccolo aiuto a queste persone e sperano di vincere a Sanremo.