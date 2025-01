Qualità dell’aria, i divieti

Oggi, domani e lunedì saranno in vigore le misure emergenziali previste dalle normative regionali per la tutela della qualità dell’aria e stabilite dall’ordinanza del sindaco in vigore fino al 31 marzo. L’entrata in vigore delle misure è disposta dal bollettino odierno di Arpae che prevede, per le prossime ore, il superamento, in città, della soglia di legge di PM10 nell’aria.

Nel dettaglio, previsti il divieto di circolazione nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nell’area del centro abitato di Ferrara, per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli Diesel fino a euro 5, e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1 (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 5), poi il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, con prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.