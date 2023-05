Ritmi e percussioni africane Notte di danze con Bruxtar

Stasera alle 20, nel giardino dell’associazione culturale e scuola di musica Musijam (viale Alfonso d’Este 13, nel centro culturale Slavich), sarà possibile vedere in azione ‘African Beat - il cuore pulsante dell’Africa’. Atto conclusivo del corso di percussioni e danze africane tenuto dal maestro Bruno Bruxtar, che vedrà anche la partecipazione degli allievi del laboratorio corale di Musijam, condotto da Marco Vinicio Ferrazzi. Nato nel 1989 a Lomè (Togo), Bruno ha incontrato la musica quando, a sette anni, cominciò a frequentare il gruppo dei ragazzi del Cv-Av (movimento internazionale per l’educazione dei ragazzi). A Bruno piaceva conoscere gli strumenti musicali africani e imparò a usarli e successivamente anche a costruirli. Si spostava nei villaggi dal Togo al Benin per partecipare alle formazioni di danza, percussioni e teatro e presto cominciò ad insegnare ai ragazzini del suo quartiere. Nell 2007 ha iniziato a far parte del gruppo artistico Afrique Racine Togo, che ha anche diretto fino al 2011, anno della sua partenza per l’Italia, per studiare economia e commercio a Unife.