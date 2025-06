Rubano abiti e aggrediscono negoziante: denunciati

Cinque giovani (un 24enne, due 20enni, un 19enne ed un 17enne), residenti nelle province di Modena e Ferrara, sono stati denunciati dai Carabinieri di Comacchio per rapina impropria in concorso. Secondo quanto ricostruito, il gruppo nella mattinata di sabato scorso, avrebbe sottratto alcuni capi d’abbigliamento dal valore di alcune decine di euro da un bazar di Lido degli Estensi. Scoperti dal titolare, i giovani si sono dati alla fuga ed uno di loro non ha esitato ad aggredire il negoziante per poi scappare a bordo della sua auto insieme agli complici.

L’accurata descrizione fornita dal commerciante e l’immediato intervento dei Carabinieri della Compagnia di Comacchio ha permesso di intercettare il veicolo in una via vicina con a bordo tutti e cinque i sospettati che erano ancora in possesso della refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. I Carabinieri invitano i cittadini a denunciare poiché ogni furto o reato in genere non segnalato, diventa un’opportunità persa di perseguire in termini di legge i responsabili. La collaborazione dei cittadini, attraverso la tempestiva segnalazione, è fondamentale per consentire alle forze dell’ordine di operare con efficacia a tutela della sicurezza collettiva.

Il lavoro degli uomini dell’arma diventa ancora più efficace grazie alle segnalazioni tempestive dei residenti. In questo modo i militari possono acciuffare i malviventi a stretto giro. La collaborazione con le forze dell’ordine diventa fondamentale per riuscire a effettuare un servizio mirato sul territorio. I controlli periodici, inoltre, degli uomini dell’Arma di comacchio assicurano che sulle strade girino sempre meno ladri specializzati nei cosiddetti reati predatori.