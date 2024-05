Ruolo e compiti della prefettura. Marchesiello incontra gli studenti

La prefettura entra nelle scuole. Ieri il prefetto Massimo Marchesiello ha partecipato, insieme ai funzionari Sara Valentini e Andrea Fortunato nel ruolo di relatori, a un evento di orientamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, promosso dalla prefettura in collaborazione con l’Ateneo. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di illustrare agli studenti dell’area giuridica l’attività della prefettura, con particolare riferimento al ruolo del prefetto e alle modalità di accesso alla carriera prefettizia. I relatori hanno avuto modo di approfondire le diverse funzioni svolte dall’ente territoriale di governo che costituisce un’articolazione del Ministero dell’Interno a livello provinciale, nonché di descrivere il percorso formativo e le competenze necessarie per intraprendere la carriera prefettizia. Durante l’incontro è stata anche illustrata l’offerta formativa in tirocinio disponibile presso l’Ufficio Territoriale del Governo e riservata a studenti e laureati del Dipartimento di giurisprudenza di Unife. L’incontro, coordinato da Edoardo Caruso della Commissione per l’orientamento in uscita dell’Università, cui ha partecipato anche l’ex magnifico rettore Pasquale Nappi, si è svolto in un clima di grande partecipazione e interesse da parte degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i funzionari della Prefettura e di acquisire utili informazioni per il loro futuro professionale. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di orientamento promosso dalla Prefettura di Ferrara, volto a favorire il dialogo tra le istituzioni e i giovani, in un’ottica di avvicinamento e valorizzazione delle opportunità offerte dalla pubblica amministrazione.