"Scelte coraggiose contro l’abuso di web"

"I giovani hanno perso la possibilità di essere felici a causa dell’abuso del web, di sviluppare la loro fantasia, la creatività, la manualità. Bisogna entrare nel loro mondo, cercare di sollecitarli a fare altre cose. Nessuno lascerebbe il proprio figlio vagare di notte da solo in una città, eppure lo lascia solo nel web. Siamo chiamati a parlarne, a cercare soluzioni, strategie, a compiere scelte coraggiose e politiche" . E’ un impegno sociale, civile, umano, che unisce scuola, famiglie, istituzioni in difesa soprattutto degli adolescenti, quello che Andrea Cangini ha introdotto ieri, alla Casa della Musica di Vigarano Pieve, presentando il suo libro "Coca Web, salvare una generazione. Contenere un potere" . Ex senatore, segretario della commissione Istruzione del Senato, vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale, vicepresidente della sottocommissione tendenze tecnologiche e sicurezza dell’assemblea parlamentare della Nato, , Cangini è stato direttore di QN-Resto del Carlino. Il suo è un impegno concreto, reale. "Non è una crociata contro il web – ha sottolineato incalzato dalle domande di Cristiano Bendin, responsabile della redazione del Carlino Ferrara –, non vogliamo fare la guerra al digitale, ma occorre trovare il giusto equilibrio tra nuove tecnologie e quello che va preservato dei vecchi sistemi. Mai come oggi un pugno di uomini ha un potere inimmaginabile". Un invito a pensare e ad agire: "Tutti oggi hanno preso coscienza che siamo davanti a un problema enorme. E’ una battaglia culturale e politica. Tra le proposte che ho presentato c’è quella di rendere obbligatorio, nel momento dell’iscrizione ai social, il deposito di un documento di verifica dell’identità".

Claudia Fortini