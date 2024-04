Scontro tra auto e moto. Grave il primario Saletti

Un brutto incidente in via Cosmè Tura, a Comacchio, in cui è rimasto ferito gravemente il dottor Andrea Saletti, 60 anni di Ferrara, primario di neuroradiologia interventiva del Sant’Anna. Il medico era in sella alla sua moto quando ieri pomeriggio si è scontrato con un auto. Saletti è stato sbalzato a terra e ha riportato delle gravi ferite. Il medico non è per fortuna in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta una pattuglia della polizia di Comacchio, che ha rilevato l’incidente. A dare supporto anche i carabinieri della compagnia locale. Le cause dell’incidente sono ancora allo studio della polizia locale. Potrebbe esserci all’origine una mancata precedenza. Ma, sia chiaro, è soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata o meno dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro. La notizia dell’incidente del dottor Saletti ha fatto il giro in brevissimo dei colleghi che esprimono il loro dispiacere per quanto accaduto a un professionista stimato a livello sia nazionale che internazionale.

Saletti ha un curriculum che parla da solo: nel 1999 ha effettuato uno stage di 6 mesi presso “l’Hopital La Pitiè Salpetriere” di Parigi per apprendere tecniche endovascolari di trattamento delle patologie cerebro vascolari (ad esempio, aneurismi cerebrali, malformazioni artero venose cerebrali, fistole durali ecc…). Nel 2001 ha inoltre partecipato ad uno stage di 1 mese presso il “Catalunya Hospital” di Barcellona per apprendere tecniche di trattamento endovascolare delle stenosi carotidee e, nel 2006, 1 mese di stage presso “l’Hopital Lariboisiere” di Parigi per perfezionare la formazione di interventistica neuroradiologica. Il dott. Saletti è docente presso le Scuole di specialità in Neurochirurgia, Neurologia e Radiologia dell’Università degli Studi di Ferrara.

re.fe.