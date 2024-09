Scontro tra due auto e un furgone: un ferito

Tre mezzi coinvolti, un ferito e traffico in tilt. È il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Bologna, all’altezza della rotatoria dell’Uccellino. L’incidente ha visto come protagonisti una Fiat Multipla e un furgone Renault Master. I due mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Nella carambola, è rimasta coinvolta anche una terza vettura di passaggio. All’origine dell’incidente pare ci sia stata l’esplosione di uno pneumatico, anche se su questo aspetto sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stata la conducente della Multipla, una donna di 58 anni. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I sanitari si sono presi cura dell’automobilista, poi trasportata all’ospedale di Cona. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono poi rimasti gli uomini del comando di via Tassoni per i rilievi e la messa in sicurezza della strada. L’incidente ha provocato code e rallentamenti per il tempo necessario ai soccorsi.