Scoppia una lite tra fidanzati, ma lui è irregolare: giovane denunciato

Controlli e denunce in settimana da parte degli agenti delle volanti, in azione con il supporto dei colleghi del Reparto prevenzione crimine. Durante il servizo sono state identificate complessivamente trenta persone di cui 14 con precedenti di polizia e controllati otto veicoli. Uno straniero è stato denunciato per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Ferrara, provvedimenti emessi dal questore. Venerdì la polizia è inoltre intervenuta per un diverbio tra due fidanzati scoppiato in centro. Durante l’identificazione dei protagonisti è emerso che uno di essi, straniero, non era in regola con le normative sul soggiorno. Dopo essere stato identificato, è stato denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione per la verifica della regolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

Nella giornata di mercoledì, le volanti sono intervenute al parcheggio dell’ospedale di Cona, per la segnalazione di una persona che si aggirava con fare sospetto. È stato rintracciato uno straniero privo di documenti. L’uomo è stato quindi portato in questura e, conclusi gli accertamenti, è emerso un provvedimento di espulsione con ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Per tale ragione lo straniero, non avendo ottemperato al provvedimento, è stato denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione per le verifiche del caso. Sempre nella medesima giornata, ha polizia ha rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria un cittadino straniero che aveva violato la misura di prevenzione dell’avviso orale con divieto di ritorno nel Comune di Ferrara, emessa dal questore. Per tale ragione è stato denunciato.