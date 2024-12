Senso unico in via Volturno, modifica in vigore da domani

PORTO GARIBALDI

Nell’ottica di garantire una maggior sicurezza in via Volturno a Porto Garibaldi, l’amministrazione comunale (nella foto il sindaco Pierluigi Negri) ha deciso di introdurre un senso unico di marcia in via sperimentale. Il provvedimento entrerà in vigore da domani e, precisamente, sarà interessato il tratto tra gli incroci con viale Nino Bonnet e via Maggior Leggero. I motivi della scelta sono esplicitati nell’ordinanza che è stata recentemente pubblicata sull’Albo pretorio del Comune. Come si legge nel documento, il flusso veicolare insistente su via Volturno a Porto Garibaldi - strada a doppio senso di marcia - risulta particolarmente congestionato per la costante e disordinata presenza delle auto in sosta su ambo i lati della carreggiata e per le ridotte dimensioni della medesima. E, a fronte di questa annosa criticità, l’amministrazione comunale "si trova indotta – seppur in via sperimentale – a modificare l’attuale disciplina della circolazione veicolare attraverso l’istituzione di un senso unico di marcia, originante dell’incrocio con viale Bonnet e terminante quanto meno in corrispondenza del primo crocevia con via Maggior Leggero". Un provvedimento che è stato assunto anche a fronte delle richieste, scritte e verbali, che sono state inviate in Comune "dai cittadini residenti nonché dai fruitori di tale arteria, sottese a modificare-migliorare l’attuale disciplina della circolazione/ sosta a fronte della potenziale situazione di pericolo lungo via Volturno". Dunque, a partire dalla giornata di domani, nel centro abitato di Porto Garibaldi sarà istituito il nuovo senso unico di marcia veicolare con direttrice sud-nord nel tratto stradale di via Volturno, ricompreso tra viale Bonnet e via Maggior Leggero: il provvedimento sarà reso esecutivo con l’apposizione della relativa segnaletica stradale, prevista nella giornata di lunedì; in tale data, "per consentire i lavori di segnaletica stradale, sarà sospesa la circolazione stradale per il tempo strettamente necessario". Copia dell’ordinanza è stata inviata al Comando della Compagnia dei carabinieri di Comacchio, alla polizia locale di Comacchio, alla Guardia di finanza di Comacchio, all’Azienda Usl di Ferrara per il soccorso sanitario.