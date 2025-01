Servizio civile, aperte le iscrizioni. Per l’Ausl disponibili diciotto posti

I giovani dai 18 ai 28 anni possono partecipare al bando per il servizio civile universale 2024 che è stato reso pubblico nelle settimane scorse dal dipartimento per le politiche giovanili. Per l’azienda Usl sono disponibili 18 posti nell’ambito di 3 progetti differenti, in cui verrà incentivata la partecipazione anche dei giovani con minori opportunità (gmo). Sul sito dell’Ausl, nella sezione dedicata al servizio civile, sono reperibili le puntuali descrizioni di “Destinazione Autonomia”, “Modelli innovativi tecno-digitali di accesso ai servizi 2024” e “Youth Empowerment”, i 3 progetti a cui gli aspiranti volontari possono proporsi. Si può fornire la propria disponibilità a soltanto un progetto, esprimendo già in fase di compilazione la sede in cui si intende prestare servizio. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per 12 mesi a fronte di un rimborso spese mensile di 507,30 euro. Il termine per la presentazione della domanda è fissato per le 14 di martedì 18 febbraio. Gli aspiranti operatori volontari dovranno sottoporre la propria candidatura attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.