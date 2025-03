Sior Todero, un brontolone in scena. Le raffinate provocazioni di Goldoni

Il teatro Comunale da oggi a domenica (stasera e domani alle 20.30 e domenica alle 16), ospita il capolavoro del teatro italiano ‘Sior Todero Brontolon’, con Franco Branciaroli, un altro importante appuntamento della ricca stagione di Prosa 24/25. Uno dei più grandi riformatori del teatro comico, Carlo Goldoni, nel 1761 scrisse una rappresentazione incisiva, mettendo in luce le dinamiche familiari e sociali attraverso il burbero e avaro Sior Todero, indifendibile figura che spinse il padre della commedia moderna a stupirsi di come un lavoro incentrato su un personaggio tanto odioso e negativo potesse ricevere dal pubblico un tale successo.

Anche oggi non è raro incappare in un brontolon. Una figura che verrà interpretata da un maestro del palcoscenico contemporaneo come Branciaroli (protagonista dell’incontro con la compagnia che si terrà domani alle 18 al Ridotto del teatro Comunale).

Diretto da Paolo Valerio, Branciaroli e altri dieci attori daranno vita a personaggi complessi e sfaccettati, trasformando ogni scena in un’esperienza coinvolgente grazie a un linguaggio teatrale raffinato e provocatorio. Una lettura contemporanea di un testo che mette a confronto tradizione e modernità, invitando lo spettatore a riflettere sulle dinamiche della società attuale.

Un classico del teatro che molto ancora può suggerire alla sensibilità contemporanea. L’approccio registico innovativo si fonde con una scenografia d’impatto, capace di trasformare lo spazio scenico in un vero e proprio palcoscenico di emozioni e riflessioni. La drammaturgia è curata da Piermario Vescovo, con scenografie di Marta Crisolini Malatesta e luci di Gigi Saccomandi. La produzione è frutto della collaborazione tra il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Teatro degli Incamminati e il Centro Teatrale Bresciano.

L’incontro con la compagnia tra uno spettacolo e l’altro. Domani alle 18, come accennato poco sopra, al Ridotto Branciaroli e gli attori incontreranno il pubblico, in un momento di dialogo moderato da Cristiano Bendin, responsabile della redazione ferrarese de Il Resto del Carlino. L’ingresso all’incontro con la compagnia è libero.

re. fe.