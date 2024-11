Sorpresi con oltre un chilo di cocaina: due in manette dopo lo scambio

Una macchina sospetta e due soggetti, uno a bordo e l’altro a piedi. Tanto è bastato per ‘attivare’ il fiuto investigativo dei carabinieri che, lunedì sera, hanno deciso di capire qualcosa di più di quella strana situazione. Ed è bastato un controllo per capire cosa ci fosse dietro a quei movimenti: un chilo di cocaina appena passato di mano. Uno scambio di un importante quantitativo di droga che è subito costato l’arresto ai due soggetti, identificati come due albanesi. Ma l’attività degli uomini dell’Arma non si è fermata in quella strada di Cento e a quella vettura. I militari hanno infatti deciso di allargare gli accertamenti alle abitazioni dei due stranieri fermati. E, anche questa volta, hanno fatto centro. A casa degli arrestati hanno infatti rinvenuto altri quattro etti di ‘polvere bianca’, tre a casa del primo e il quarto a casa del secondo. Al termine delle perquisizioni, per entrambi gli albanesi si sono aperte le porte del carcere di via Arginone, in attesa di comparire, nelle prossime ore, davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.

Per ora resta dunque un altro importante colpo inferto allo spaccio di cocaina sul territorio centese. L’operazione dei carabinieri ha infatti permesso di togliere dal mercato oltre un chilo di stupefacente, destinato verosimilmente a rifornire le piazze di spaccio dell’Alto ferrarese e non solo. Posti i sigilli alla sostanza oggetto dello scambio, si tratta ora di capire qualcosa di più su quella ‘transazione’. Da dove veniva tutta quella droga e per chi era? Domande che potranno trovare una risposta soltanto con il prosieguo dell’attività investigativa, condotta nel massimo riserbo.

f. m.