Spal-Haoudi, affare fatto ma serve recuperarlo

Hamza Haoudi ha firmato un contratto di un anno e mezzo con la Spal e lavora già a pieno regime agli ordini di mister Dossena, il tecnico che più lo ha valorizzato nel corso della sua carriera. Come previsto, ieri il centrocampista di origine marocchina nato a Lucca nel 2001 si è legato al club biancazzurro che lo inseguiva dalla scorsa estate. È arrivato a titolo definitivo dal Frosinone, dove dall’inizio della stagione non ha giocato nemmeno una volta, se non una gara del campionato Primavera. Di fatto quindi Haoudi non gioca un incontro vero da quasi otto mesi, precisamente dal 7 maggio quando la sua Pro Vercelli venne eliminata dalla Giana Erminio nel primo turno dei playoff della scorsa stagione, nella quale Hamza ha collezionato 22 gettoni con quattro gol e cinque assist.

A questo punto quindi la domanda sorge spontanea: quanto tempo occorrerà per vederlo protagonista in biancazzurro? Stando a quanto filtra dalle parti di via Copparo, il ragazzo si sarebbe presentato in buone condizioni, oltre a essere animato da un grande entusiasmo per l’opportunità di giocare nella Spal con un allenatore e un direttore sportivo che lo hanno voluto fortemente. Con il Perugia quindi Haoudi – che indosserà la maglia numero 15 – sarà a disposizione del tecnico, che potrebbe concedergli uno spezzone di partita. Con la prospettiva di poter giocare dal primo all’ultimo minuto nel giro di due o tre settimane. Le sue caratteristiche? È un mancino naturale, dotato di buon passo e ottime doti tecniche che si esprime al meglio nel ruolo di mezz’ala. È in quella posizione che lo utilizzerà mister Dossena, che domani contro il Grifo ritroverà un’altra pedina preziosa in linea mediana.

Atteso infatti il rientro – dopo due mesi di stop per infortunio – di Awua, che assieme a Haoudi rappresenterà una carta importante da poter calare nel corso del match. È stata una giornata produttiva anche sul fronte delle uscite, perché la Spal ha ceduto in prestito secco Vincenzo Polito al Lecco (serie C) e Tommaso Angeletti al Castelfidardo (serie D). Il difensore (classe 1999) – arrivato a Ferrara la scorsa estate dopo un’esperienza al Messina – ha giocato nove gare per un totale di 230 minuti, partendo titolare soltanto in due circostanze (con Pontedera e Vis Pesaro). Proverà a trovare maggiore spazio nel Lecco, che staziona a metà classifica nel girone A di Lega Pro. La punta (classe 2005) invece ha accettato di scendere nei dilettanti con la speranza di effettuare la prima esperienza significativa nel calcio dei grandi e rientrare in via Copparo dalla porta principale la prossima estate. Ricordiamo che Angeletti ha giocato tre gare di serie C e una di Coppa Italia la scorsa stagione, mentre quest’anno è stato aggregato diverse volte alla squadra di Dossena senza però scendere in campo (nella Primavera comunque ha sempre giocato e segnato con continuità). Giocherà nel Castelfidardo, attualmente a metà classifica nel girone F di serie D comandato dalla Sambenedettese.