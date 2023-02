Ferrara, accusato di stalking e porto abusivo di armi: arrestato in via Garibaldi

Volantini osé della ex in paese, condannato

Ferrara, 10 febbraio 2023 – Oggi i carabinieri di una pattuglia del Norm di Ferrara, durante i consueti servizi di controllo, hanno notato un uomo passeggiare in via Garibaldi, con atteggiamento sospetto.

I militari dell’Arma lo hanno così avvicinato e identificato, scoprendo così che si trattava di un trentasettenne bolognese, già noto agli uffici di polizia, il quale da un controllo alla banca dati delle forze dell’Ordine è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Bologna, perché indagato per stalking, danneggiamento a seguito di incendio, porto di armi e oggetti atti ad offendere, commessi in San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

L’arrestato è stato quindi condotto negli del comando provinciale dei carabinieri di Ferrara e al termine delle formalità è stato arrestato e trasferito nel carcere di via Arginone a disposizione dell’autorità giudiziaria.