Stasera ’Play Mr D’Adamo’

Stasera alle 21.30 in sala Estense torna dopo uno stop di quattro anni ‘Play mr D’Adamo’, concerto, alla sua sedicesima edizione, in memoria dell’armonicista ferrarese Antonio D’Adamo, scomparso prematuramente nel 2005 per un male incurabile e assistito negli ultimi suoi giorni dall’Ado. La serata ha lo scopo, oltre che di ricordare l’amico scomparso, di raccogliere fondi per la Fondazione Ado Ferrara e vedrà l’avvicendarsi sul palco di dodici armonicisti provenienti da tutta la regione Emilia-Romagna. La band che li accompagnerà sarà la storica formazione dei ’The Bluesmen’ della quale faceva parte Antonio D’Adamo. Dei ’The Bluesmen’ fanno parte Roberto Formignani (chitarra e voce), Massimo Mantovani (tastiere), Roberto Poltronieri (basso) e Roberto Morsiani (batteria). Dei ’The harmonica players’ fanno parte Guido Guidoboni, Fabrizio Sevà, Paolo Giacomini, Ermanno “Red” Costa, Renzo “Boogie” Costa, Gianandrea Pasquinelli, Massimo De Rosa, Paolo Santini, Roberto Manuzzi, Michele Morelli, Marco Balboni, Gianluca Caselli. La scaletta sarà formata da brani tratti dal repertorio di The Bluesmen con la maggior parte delle composizioni originali. Il concerto è organizzato dall’Associazione Musicisti di Ferrara Aps in collaborazione con Fondazione Ado Ferrara e il patrocinio del Comune di Ferrara. L’ingresso prevede un biglietto di 10 euro che andrà in beneficenza alla Fondazione Ado Ferrara.

re. fe.