Stato civile, registri digitali. Codigoro tra i primi comuni

Primato per il comune di Codigoro nella digitalizzazione dei registri di Stato Civile. Con una nota l’amministrazione comunale codigorese sottolinea come "figuri tra i primi 200 comuni italiani ad aver aderito all’Archivio Nazionale informatizzato dei registri di Stato Civile (Ansc), ponendosi all’avanguardia nella gestione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte". I dichiaranti possono sottoscrivere gli atti di Stato Civile attraverso la loro identità digitale (Spid e cie). Resta naturalmente la possibilità di inserire la firma autografa, per coloro che fossero sprovvisti di identità digitale. "Il sistema adottato – spiega il sindaco Alice Zanardi – consente allo staff dei Servizi Demografici, di gestire ed archiviare gli atti in modo semplice e tempestivo, garantendo i necessari requisiti di sicurezza. Questa strategia operativa migliora la qualità e l’efficienza dei servizi erogati e riduce i tempi di attesa degli utenti. Attraverso la digitalizzazione le procedure amministrative si semplificano, rendendo più diretto ed efficace anche il rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini. A Codigoro la transizione digitale è già una realtà – conclude il sindaco – e il 4 marzo scorso il nostro ufficio di Stato Civile ha chiuso definitivamente i registri cartacei, iniziando la stesura e conservazione degli atti, esclusivamente in formato digitale. E’ motivo di soddisfazione aver raggiunto questo primato a livello provinciale".

