Stilista e appassionata di moda, Erika è la più bella del paese

E’ Erika Gruppioni, stilista e appassionata di moda, di Poggio Renatico, ‘Miss Bondeno’ dell’edizione di quest’anno. E’ stata eletta al termine dell’appuntamento annuale del ‘Salotto della moda di Lady Più e Miss Bondeno’ organizzato da Simonetta Malaguti e Lorenzo Guandalini, che quest’anno, per la prima volta dopo undici anni in altre location del paese, ha sfilato sul palco di piazzetta Costa, nel cuore del centro storico. Pubblico numerosissimo, abiti raffinati, trucchi e acconciature in grado di brillare, giovedì sera, nella prima notte della Fiera. Una cornice suggestiva che tra le sfilate e le coreografie ha incorniciato la classe e la bellezza. Tra le novità di quest’anno, la proclamazione con la consegna della corona di reginetta e della fascia tricolore di ‘Miss Bondeno onoraria’, a Lina Casari della tabaccheria Bellodi, che proprio quel giorno ha compiuto 102 anni. Il premio è stato ritirato dalla figlia Clara Bellodi che gestisce la tabaccheria accanto alla salita del ponte di Sa Giovanni: "Sono commossa per il tributo inaspettato ricevuto durante la bella Serata d’onore di Miss & Lady Più Salotto della Moda", ha detto la figlia.