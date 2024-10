’The dark side of the moon’ cantata in latino

CENTO

A Cento tutto pronto per il Pink Floyd festival con Machan Taylor e la versione in latino ‘The Dark side of the moon’. Un appuntamento unico nel suo genere per celebrare il mito dei ‘Pink Floyd’. La presentazione dell’evento si è tenuta ieri nei locali del Palazzo Roverella a Ferrara, alla presenza degli organizzatori, sono intervenuti Vito Salatiello, vicesindaco Comune di Cento, Angelo Rausa presidente Pro loco del Gambero di Cento, Nicola Di Cristoforo editore del progetto del disco in latino ‘Occulta Lunae Pars’, Paola Corradini autrice della brochure del disco in latino e ospite d’eccezione Machan Taylor. Il tutto moderato da Alessandro Pasetti, diretto generale ‘Made Eventi’. La Pro loco del Gambero di Cento, con il patrocinio del Comune di Cento, ha organizzato il ritorno della grande musica. Al Teatro La Pandurera oggi si terrà la quinta edizione del Pink Floyd Festival, dedicato ai 30 anni dell’album ‘The Division Bell’. L’evento è parte del progetto ‘un concerto per la vita’, dedicato alla raccolta di fondi a sfondo sociale. In questo caso parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Airc.

"Il Pink Floyd Festival nasce nel 2018 da una passione personale - ha sottolineato Angelo Rausa – che ha avuto sempre più consensi di pubblico nel corso degli anni. Sono passati da qui Ginger Gilmour (moglie di David Gilmour), Franca Wright (moglie di Richard Wright) e Cesareo (chitarrista di Elio e le storie tese)". Il concerto inizierà alle 21 con la ‘Tribute Band dei Wit Matrix’ che per far rivivere i successi dei Pink Floyd. Guest star sarà Machan Taylor storica vocalist dei Pink Floyd, che si esibirà contando insieme ai Wit Matrix. "Per la città di Cento – continua il vicesindaco Vito Salatiello - è un grande piacere vedere quanto la cittadinanza risponda positivamente a questo festival fin dalla prima edizione". Il concerto è un viaggio nel mondo dei Pink Floyd. "E’ un grande onore e essere qui a Ferrara – prosegue la special guest Machan Taylor – e ringrazio Angelo Rausa e la Pro Loco per avermi invitata". Una serata che vedrà anche l’anteprima mondiale dell’LP ‘Occulta Lunae Pars’, originale versione in latino dell’album dei Pink Floyd ‘The Dark side of the moon’. Editore del progetto Nicola Di Cristoforo, che ha ottenuto dopo quattro anni i diritti di pubblicazione dagli stessi autori. "L’idea nasce nel Frusinate - ha ricordato Nicola Di Cristofaro – durante un momento di pausa con i ragazzi all’interno di questa "gara" di traduzione dei testi di Cicerone. Mentre i ragazzi stavano musicando i Pink Floyd e a quel punto mi si è accesa la lampadina. Ho contattato i Wit Matrix con loro abbiamo iniziato questo progetto.

Mario Tosatti