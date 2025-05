Torna un mare in fiore. In memoria di Sauro

Un mare in fiore taglia il traguardo della 17ª edizione per regalare ai turisti e ai cittadini di Comacchio giornate nel segno dei colori e del green. L’appuntamento oggi, il 31 maggio e ancora il primo e 2 giugno. La location. Viale Carducci e viale delle Querce, lido degli Estensi. Torna anche quest’anno l’appuntamento più atteso che apre ufficialmente la stagione estiva al Lido degli Estensi: ’Un mare in fiore’, la fiera-mercato dedicata a fiori, piante, giardinaggio, artigianato e prodotti tipici. Giunta alla 17ª edizione, la manifestazione raddoppia, animando due weekend consecutivi con un ricco programma di eventi, spettacoli, colori e profumi. Un’esplosione di natura e creatività. I viali principali della località balneare si trasformeranno in un grande giardino a cielo aperto, con espositori da tutta Italia che proporranno fiori, piante rare, idee per l’arredo verde, attrezzature e consigli per ogni appassionato di giardinaggio. Tra i viali e le piazze sarà possibile scoprire anche artigianato creativo, prodotti tipici regionali e specialità gastronomiche, da gustare nelle numerose aree food & drink.

Un evento per tutti. Intrattenimento per bambini, musica, spettacoli dal vivo e animazioni itineranti accompagneranno i visitatori durante tutta la giornata. Tra i momenti più attesi. Oggi, alle 9,15, grande sfilata commemorativa Msp Italia in viale Leopardi e viale Carducci, con la partecipazione di atleti nazionali (nuoto, arti marziali, beach tennis), majorettes con Banda e danza folk romagnola con gli Sciucarèn. L’altra sera, a Porta Ravenna, la band 60 Lire, in concerto con i successi italiani anni ’60 e ’70 in chiave moderna. Sabato 31 maggio – Piazza Porta Venezia: imperdibile Flower Party, con Aperitivo in Fiore dalle 18 dj+sax e DJ set dalle 21 con Elisadj, Alexandra Voice e Ludmilla Markova, in un revival degli anni ’70, ’80 e ’90.

Premio Sauro Fioravanti. A chiusura dell’evento verrà consegnato come tradizione di questi ultimi anni, il Premio Sauro Fioravanti, in memoria del fondatore della manifestazione. Un riconoscimento speciale alla qualità e alla bellezza delle esposizioni florovivaistiche, con una targa in cristallo come omaggio simbolico. Marcella Fioravanti, figlia del fondatore, porta avanti con passione e determinazione l’eredità del padre, sostenuta dall’associazione “Noi che ci crediamo ancora Aps” . "Un grazie di cuore all’associazione Noi che ci crediamo ancora, che mi ha affiancata con fiducia, lasciandomi piena libertà creativa nella realizzazione di questo progetto. Grazie anche a Msp comitato di Ferrara, Made Eventi e New Input Service per la collaborazione e il contributo offerto. "Questo impegno è il frutto del mio legame con il territorio che ho ereditato da mio padre e, soprattutto, un gesto d’amore verso di lui, per sentirlo ancora vicino a noi". L’evento è patrocinato dal Comune di Comacchio e coinvolge numerose realtà associative di promozione sociale del territorio. Orario di apertura, dalle 9 alle 24. Ingresso libero