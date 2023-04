Tornano in uso i bagni pubblici di piazza Verdi

Tornano in funzione i bagni pubblici messi a disposizione per i cittadini che frequentano piazza Verdi in orario serale. Il servizio, in funzione mercoledì, venerdì e sabato dalle 22.30 all’1.30, era momentaneamente non disponibile a seguito di una forzatura della porta d’ingresso da parte di ignoti. Dopo un intervento tecnico, il servizio è stato ripristinato e i bagni saranno già in funzione a partire da stasera.

L’iniziativa fa parte del progetto Movida Sicura ed è stata predisposta dal Comune di Ferrara tramite un protocollo d’intesa con il Laboratorio Aperto ex Teatro Verdi per andare incontro alle necessità legate alla frequenza degli spazi con distese dei bar, ristoranti e locali che si trovano nell’area tra piazza Verdi e via Carlo Mayr. "La movida è un momento di aggregazione importante, ma lo sono anche il decoro e la quiete", ricorda il vicesindaco Nicola Lodi.