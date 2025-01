"Trasporto su rotaia, priorità per il territorio. Ora Calvano ci ascolti"

Auguro un buon lavoro al capogruppo del Pd Paolo Calvano in assemblea legislativa, ma non posso essere d’accordo con parte del suo intervento nei giorni scorsi sulla stampa locale. Condivido il fatto che le infrastrutture possano dare una mano al settore industriale ferrarese che in questo momento sta passando un periodo difficilissimo. Ma puntare sull’allargamento dell’A13 e sulla Cispadana risolverebbe questo problema solo in maniera temporanea. Questo perché il trasporto su rotaia aumenterà esponenzialmente da e per il Brennero da qui ai prossimi quindici anni e ciò vedrà passare per la frontiera un minor numero di mezzi pesanti e ciò si produrrà di conseguenza su tutto il territorio nazionale. Con il Brennero che diventerà un corridoio verdei, il problema presente oggi di mancanza delle infrastrutture ferroviarie provinciali adeguate, si ripresenterà tra quindici anni in maniera più imponente, lasciando Ferrara ancora più fuori dalla cartina geografica, per non parlare dei danni economici che ci saranno e che stiamo già vedendo. Non bisogna comunque tralasciare l’impatto ambientale che queste opere stradali causerebbero, anche in termini di consumo del suolo. Pensare che Cento e Comacchio non abbiano una stazione dei treni funzionante nel 2025 è inaccettabile. Leggo con piacere che è in programma lo studio di fattibilità tecnico-economica per la Ferrovia-Cispadana, dove Ferrara farà da tramite tra Ravenna e Reggio Emilia. Ma non è abbastanza. Il trasporto su rotaia deve diventare più efficiente anche nella parte est del nostro territorio. In particolar modo servirebbe collegare Ostellato con Porto Garibaldi (e di conseguenza, Ferrara ai lidi), così da implementare il trasporto passeggeri e merci. Il trasporto ferroviario aumenterebbe anche la sicurezza stradale. Come Europa Verde, avendo sostenuto il presidente della Regione De Pascale, abbiamo molta fiducia nel suo operato verso la nostra provincia e chiediamo al consigliere Calvano di portare avanti queste istanze per far valere la voce di Ferrara dalle parti di via Moro a Bologna, visto che per la prima volta nella storia della Regione nessun ferrarese è stato nominato tra i componenti della giunta.

Referente di Europa Verde