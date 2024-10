"Troppi incidenti in via Volturno". Libera Comacchio: "Intervenite"

PORTO GARIBALDI

La lista civica Libera Comacchio chiede interventi su via Volturno a Porto Garibaldi, teatro di diversi incidenti. "Otto sono il numero di incidenti rilevati dal primo gennaio 2024 ad oggi – spiegano dalla lista, coordinata da Vito Troiani (foto) -. Se presi in esame anche gli anni successivi la mole di collisioni aumentano in modo esponenziale". Come spiegano da Libera Comacchio, la via che ci trova nel centro abitato della località comacchiese, "è una strada a due corsie ed a doppio senso di marcia, servita da marciapiede ambo i lati, dove non vige alcun divieto di sosta e/o di fermata. Le auto risultano in sosta permanente sul marciapiede in ambo i lati, restringendo la carreggiata, causando una visibilità limitata e impedendo manovre sicure nelle intersezioni. Inoltre, la velocità rilevata di percorrenza dei veicoli è troppo elevata e non consona alle caratteristiche del luogo, infatti è spesso teatro di sinistri stradali anche di grave entità a cui i residenti assistono e addirittura vengono coinvolti. Continuamente vengono segnalate tali situazioni ai vari Uffici di competenza ma senza trovare alcuna soluzione per la sicurezza stradale".

Su richiesta dei residenti che le hanno chiesto aiuto, Libera Comacchio sollecita "all’Autorità responsabile e competente del Comune di Comacchio l’apposizione di divieto di sosta con rimozione forzata e di diversi dissuasori di velocità ad integrazione della segnaletica esistente, ma insufficiente", e anche "l’ intensificazione dei controlli stradali da parte delle Forze dell’Ordine preposte a detti servizi, stalli di sosta regolarizzati da segnaletica orizzontale con preferenze per residenti, l’istituzione di senso unico di marcia".

v.f.