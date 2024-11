Un libro sulle madri costituenti donato alla biblioteca scolastica

VIGARANO

Un libro che ricorda le radici della Costituzione e della libertà. A fine luglio la consigliera Agnese De Michele aveva presentato una mozione, votata all’unanimità dal consiglio comunale, per intitolare una strada o un luogo pubblico di Vigarano alle Madri Costituenti. In quell’occasione, la consigliera, si era presa anche l’impegno di donare copie del libro "Ventuno le donne che fecero la Costituzione", edizioni Paoline, di Angela Iantosca e Romano Cappelletto alla biblioteca scolastica e alla biblioteca comunale di Vigarano. Ieri mattina l’impegno è stato onorato. Il sindaco di Vigarano Davide Bergamini, l’assessore Patroncini e la consigliera Agnese De Michele in rappresentanza del consiglio comunale, e del dirigente scolastico, insegnanti e studenti hanno proceduto alla consegna: un atto generoso e dall’alta valenza civica per la diffusione dei valori costituzionali per i nostri ragazzi. "Ringrazio il sindaco che ha presenziato e tutto il consiglio comunale per questa iniziativa – ha detto la De Michele - che mi consente di proseguire nell’opera di divulgazione ed educazione civica dei nostri ragazzi: lavoro che porto avanti da tanti anni. La scelta della data di oggi, 25 novembre giornata internazionale per l’ eliminazione della violenza contro le donne, è stata una scelta importante". Ci sono libri che attraverso i racconti reali e i documenti, di queste ventun ragazze di allora, sanno rendere i giovani protagonisti della storia, motivati a farsi protagonisti di valori da tutelare e da portare avanti grazie alla loro giovinezza, all’entusiasmo, al senso di appartenenza al proprio paese, in modo nuovo e legato alla storia, per costruire un mondo migliore. cl.f.