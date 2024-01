Un mix di tango e jazz con Veera Kinnunen in scena ai Fluttuanti

Una fusione di poesia, musica e danza ispirata all’opera dei due maggiori interpreti di tango del Novecento, Carlos Gardel e Astor Piazzolla. E’ "Tango nuevo ai confini del jazz", la proposta musicale di Veera Kinnunen e Samuel Peron: sei musicisti uniti dalla passione per un sound raffinato e la vocalità di una straordinaria interprete, il sentimento travolgente del ballo a due, una storia di passione e riscatto nella Buenos Aires degli anni Trenta del Novecento. Il concerto si terrà domani sera (giovedì 4 gennaio) alle 21 nel Teatro dei Fluttuanti di Argenta. Veera Kinnunen è nata a Gävle in Svezia il 6 marzo 1986 da una famiglia finlandese. Ha iniziato a ballare da bambina. Dopo la fine degli studi, a 19 anni si è trasferita in Australia ed è entrata a far parte dello show Burn the floor. Veera è la ballerina svedese che ha vinto più titoli di danza di sempre. Molti dei trofei sono stati vinti insieme al suo ex compagno Stefano Oradei, con cui si è laureata campionessa svedese dal 2008 al 2013.